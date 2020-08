برغر: نتمنى تعاونا مشتركا مع روسيا حول الصراع في ليبيا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، كريستوفر برغر،

أن بلاده لديها اهتمام شديد بالحوار مع موسكو، بشأن الحد من التسلح.

ولفت برغر، في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، إلى أهمية عدم كسر خيط الحوار

مع موسكو في هذه الأوقات الصعبة، مشدداً على ضرورة ترسيخ العلاقات الثنائية.

كما أوضح برغر، أن هناك مواضيع على جدول الأعمال الدولي،

أبرزها الصراع في ليبيا، والصراع في شرق أوكرانيا، والقضايا المُلحة للحد من التسلح،

معرباً عن أمله في حوار مشترك مع روسيا، حول هذه الموضوعات.

