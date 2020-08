أعلن رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، اليوم

الاثنين، استقالة حكومته على خلفية انفجار مرفأ بيروت.

