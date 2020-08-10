ارتفاع إصابات كورونا في طبرق إلى 80 إصابة

أخبار ليبيا 24-خاص

أعلن رئيس اللجنة الاستشارية طبرق فرج الجالي ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في طبرق إلى 80 حالة، مشيرًا إلى أن هذه الوتيرة السريعة أصبحت تسبب الخوف والقلق.

وأوضح الجالي، في تصريح لأخبار ليبيا24، أنه تم سحب 12 عينة وأظهرت النتائج 6 حالات موجبة منها 5 حالات جديدة وحالة واحدة مخالطة، وعدد 6 حالات سالبة.

وأفاد الجالي، بتسجل حالة شفاء تاسعة في طبرق، بعد خروج سيدة من الحجر الصحي عمرها 80 عامًا، مشيرًا إلى وجود حالة واحدة فقط على التنفس الصناعي.

وأرجع الجالي، ارتفاع حالات الإصابة في طبرق إلى 80 حالة خلال 19 يومًا إلى عدم التزام المواطنين باللوائح والقوانين والإرشادات الصحية، مؤكدًا أن البعد عن التجمعات والمناسبات والزيارات الاجتماعية، من أهم أسباب تقليل الإصابات.

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