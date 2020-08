لجنة إدارة كورونا بمصراتة: دخول حالة جديدة إلى مركز الكشف والعزل

أعلنت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا ببلدية مصراتة،

عن دخول حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا إلى مركز الكشف والعزل بالمعهد القومي للأورام

رقم واحد، وخروج حالة من العزل، ليصبح إجمالي الإصابات داخل الجناح الأول للمركز 7

حالات.

وأوضحت اللجنة، أن حالتين من الـ7 حالات تعالجان في القسم،

و5 حالات موجودة في العناية، اثنتان منهما في وضع حرج، مشيرة إلى انتظار نتائج فحوص

8 عينات قام بسحبها الجناح الثاني للمركز، منها 4 حالات اشتباه.

