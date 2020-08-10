مستشفى الهواري العام بنغازي: حالة وفاة بفيروس كورونا لامرأة تبلغ 74 عاما .. وشفاء 6 حالات

أعلن مستشفى الهواري العام في مدينة بنغازي، اليوم الإثنين، عن تسجيل حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، وشفاء 6 حالات أخرى من الإصابة.
جاء ذلك في بيان نشره المستشفى بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حيث قال مدير مكتب الإعلام بمستشفى الهواري، هاني العريبي، إن حالة الوفاة هي الثالثة المسجلة داخل المستشفى، وهي لامرأة تبلغ من العمر 74 عاما من منطقة قمينس كانت مصابة بالفيروس وتخضع للعلاج بغرفة العناية الفائقة.
وأضاف “العريبي” أن حالات الشفاء من بينها رجلين وثلاث سيدات من مدينة بنغازي وسيدة من مدينة طبرق، مؤكدا تلقيهم الخدمات الطبية والاحترازية طيلة تواجدهم بالمستشفى من الفترة الماضية.
كان المركز الوطني لمكافحة الأمراض قد أعلن أمس الأحد عن تسجيل 219 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و10 حالات تماثلت للشفاء، و6 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
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