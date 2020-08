الجيش يستهدف قاربا لقوات الوفاق بعد انتهاكه منطقة الحظر البحري الليبي

تمكنت الدفاعات الساحلية التابعة للجيش أمس الأحد، من إعطاب قارب لقوات

الوفاق يحمل على متنه مرتزقة، بعد خرقه منطقة الحظر البحرية التي حددها الجيش.

وأوضحت مصادر لليبيا 24 أن القارب كان على متنه 20 مرتزقا سوريا تابعا

لقوات الوفاق.

وتابعت المصادر أن استهداف القارب جاء عقب دخوله منطقة الحظر وعدم استجابته

لنداءات التحذير، ليتم استهدافه بواسطة بطاريات الدفاع الساحلي التابع للجيش، مما

تسبب في إعطاب القارب، فيما تبع ذلك

إطلاق عملية بحث وإنقاذ لمن كانوا على متنه والذين هربوا من القارب بعد قصفه

.

ولفتت المصادر إلى

أن الأمواج رمت بحطام القارب قرب سواحل مدينة رأس لانوف.

وأضافت المصادر أن

حكومة الوفاق غير المعتمدة أعلنت عن تسجيل هؤلاء المرتزقة كفارين وادعت أنهم فروا

باتجاه شرق البلاد على متن قارب قاموا بسرقته.

وكان الجيش قد حذر

في وقت سابق السفن والطائرات من مغبة الاقتراب من الحدود الليبية دون تنسيق مسبق

مع الجهات المختصة.

