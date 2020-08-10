أعلن الجيش الليبي عن تدمير زورق على متنه مسلحين ومرتزقة سوريين تجاوز منطقة الحظر البحري قبالة سواحل وسط البلاد.

وكان الناطق باسم الجيش أحمد المسمارى، قال إن الأتراك لازالوا يصعدون الوضع في ليبيا نحو التأزم، وينقلون آلاف المرتزقة ولا يريدون وقف إطلاق النار، ولكن يريدون الوقت تحت غطاء المفاوضات، مشيرا إلى أن تركيا سيطرت على عدد من المدن وحولتها إلى قواعد عسكرية.

وأكد المسمارى، أن الخطوط الحمراء غرب سرت وخط الجفرة محمية، والجيش الليبى مستعد وجاهز لتنفيذ أوامر بعد إعادة الترتيبات والهيكلات العسكرية.