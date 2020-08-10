لجنة الطوارئ الصحية ببني وليد تحذر من إعادة فتح مقاهي الشيشة بسبب «كورونا»

حذرت لجنة الطواري الصحية ببلدية بني وليد، الاثنين، أصحاب مقاهي الشيشة في المدينة من إعادة فتحها أمام الزبائن في ظل خطورة الوضع الراهن واستمرار أزمة فيروس كرونا المستجد، متعهدة بملاحقتهم قانونيا.

واستغربت اللجنة في بيان فتح المقاهي من جديد، مؤكدة أن مثل هذه الأفعال تضر بحياة المواطنين بالمدينة وتساهم بشكل مباشر في انتشار فيروس كورونا بسبب الإزدحام وعدم اهتمام بعض المواطنين بالإجراءات الاحترازية.

وقالت اللجنة إنها ستلاحق أصحاب تلك المقاهي قانونيا نتيجة مخالفتها للقوانين وعدم الالتزام بالتعليمات الواردة من لجنة الطواري الصحية وفريق الرصد والاستجابة السريعة بني وليد.

وطالبت لجنة الطوارئ الصحية ببني وليد، الأجهزة الأمنية والحرس البلدي بضرورة ممارسة عملهم بكل جدية وحزم، مشيرة إلى أنها «غير مسؤولة عن هذه التصرفات الفردية من قبل أصحاب المقاهي والتي ستكون نتيجتها زيادة الانتشار المجتمعي وتفشي الوباء بالمدينة خصوصًا أن الفيروس بلغ مرحلته الرابعة والخطيرة والتي يفقد فيها السيطرة على الانتشار».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا