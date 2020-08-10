المسماري يؤكد استهداف قارب يحمل مرتزقة بعد خرقه لمنطقة الحظر العسكرية

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أكد الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني، اليوم الإثنين، استهداف القوات البحرية لقارب انتهك المنطقة العسكرية المحظورة.

وقال اللواء أحمد المسماري، في بيان، “الجيش الوطني الليبي يستهدف قاربًا انتهك المنطقة العسكرية المحظورة وعلى متنه إرهابيين تابعين لمليشيات السراج”.

وأضاف، أن “استهدف القارب جاء بعد خرقه المنطقة العسكرية المحظورة ليلة الأحد وكان على متنه حوالي عشرون عنصراً إرهابي تابعين لمليشيات السراج من مختلفة الجنسيات”.

وأوضح، أن استهداف القارب جاء عقب دخوله منطقة الحظر وعدم استجابته لنداءات التحذير المتكررة، مبينًا أنه تم استهدافه بواسطة وحدات الدفاع الساحلي التابع للقيادة العامة للجيش الوطني.

وقال المسماري، إن استهداف القارب، “أدى إلى إصابته إصابة مباشرة، ليتبعها إطلاق عملية بحث وإنقاذ لمن كانوا على متنه ولم نصل إلى أي نتائج ايجابية حتى الآن”.

وأوضح، أن الأمواج رمت بحطام القارب قرب سواحل مدينة رأس لانوف، مشيرًا إلى مصادر ذكرت أن حكومة الوفاق أعلنت عن تسجيل من كان على القارب كمطلوبين عقب فرارهم باتجاه شرق البلاد على متن قارب قاموا بسرقته.

وأشار المسماري، إلى أن الجيش الوطني الليبي، كان قد حذّر في وقت سابق السفن والطائرات من مغبة الاقتراب من الحدود الليبية دون تنسيق مسبق مع الجهات المختصة.

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