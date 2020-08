أكد فني المختبرات بالمركز الصحي جرمة، آدم محمد، أن المختبرات

تعاني من نقص الإمكانيات والمتطلبات اللازمة لفرق الرصد والتقصي لأخذ العينات والمسحات

الأنفية من الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا.

وأوضح محمد، أن الوضع الوبائي في المنطقة خطير جداً مقارنة

بالإمكانات المتاحة، مشيراً إلى أن البطء في إجراء التحاليل ومعرفة نتائجها يسهم في

نشر الوباء وزيادة عدد المخالطين بشكل كبير.

The post نقص شديد في إمكانات مختبرات المركز الصحي جرمة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24