مفوضية اللاجئين: عدد النازحين داخل ليبيا تجاوز 217 ألف شخص

أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أمس، أن عدد النازحين داخل ليبيا تجاوز 217 ألف شخص، في حين عاد نحو 278 ألفا، و559 نازحا إلى ديارهم.

وأوضحت المفوضية في بيان لها، أن قرابة مليون و300 ألف شخص يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية في ليبيا، مشيرة إلى أن مئات الآلاف من الناس في جميع أنحاء البلاد يعيشون في ظروف غير آمنة.

وأضافت أنه يوجد في ليبيا أيضا 43 ألفا، و113 لاجئا وطالب لجوء مسجلين لديها، مؤكدة أن مسألة دعم النازحين واللاجئين هي أولوية قصوى، كما تعمل على توفير المأوى ومواد الإغاثة الأساسية والمساعدات النقدية لهم.

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