النهر الصناعي: شحن محطة الكهرباء الرئيسية

أعلن جهاز النهر الصناعي إعادة التيار الكهربائي وشحن محطة الكهرباء الرئيسية التابعة للشركة العامة GAMRA 1 مؤكدة أن العمل يجري حالياً على شحن المحطة GAMRA 2 من قبل فنيي الشركة العامة للكهرباء.

وأكد جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة سهل الجفارة أنه بدأ العمل على إعادة شحن الكهرباء للمحطات الفرعية بالحقلين (الشمالي، الجنوبي ) وتشغيل عدد من الآبار بالحقلين فيما تنتظر الفرق حتى استكمال أعمال شحن المحطة GAMRA 2 واستقرار الجهد للبدء بإعادة شحن المحطات الفرعية بالحقلين الشرقي والغربي ليتم من بعد ذلك إعادة تشغيل الآبار وبدء أعمال ضخ المياه وتعبئة خطوط نقل المياه الرئيسية الممتدة على طول مساري المنظومة من الحقول جنوباً و حتى مناطق الاستهلاك شمالاً.

وكان جهاز النهر الصناعي أعلن عن خروج كامل الآبار ومحطات الضخ عن الخدمة جراء انقطاع الكهرباء عن الحقول الأمر الذي سيترتب عنه انقطاع المياه اليوم عن مدن ومناطق الإستهلاك على طول مساري المنظومة .