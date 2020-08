سبها…نقابة المخابز والمطاحن تبحث أزمة إنتاج الخبز مع البلدية

عقد اجتماع اليوم الاثنين بين ممثلي ناقبة المخابز والمطاحن، مع المسؤولين في

بلدية سبها لبحث الأزمات التي تواجه قطاع إنتاج المخابز.

وقال عيسى حميدة المهدي عضو نقابة المخابز

والمطاحن لليبيا 24 أن المخابز نعاني من نقص الوقود وانقطاع تيار الكهرباء ونقص

العمالة وارتفاع المواد الداخلة في صناعة الرغيف وعدم وجود قطع غيار للأفران، ما يجعل

أصحاب المخابز مضطرين لغلقها لتفادي التعرض لخسائر فادحة.

وأضاف أن الاجتماع يهدف لتوفير الوقود وحل الإشكال

بين البلدية وبين النقابة، وهناك بعض المطالب لنقابة المخابز مثل وصول نصف كمية

الوقود المخصصة للمنطقة الشرقية لأن برميل الوقود وصل إلى 800 دينار، وعلى الحكومة

البحث عن حل لهذه المشاكل.

واعتبر المهدي أن الوضع سيء بالنسبة للمخابز

في الجنوب، لأن الجهات الرسمية في سبها مغيبة، فيما يجب على الناس المطالبة

بحقوقها.

من جانبه قال مفتاح العطيوي عضو نقابة سبها

للمخابز أن الاجتماع يهدف لمناقشة بعض المشاكل مع بلدية سبها بخصوص الوقود، في ظل

المعاناة من نقص الوقود والكهرباء.

وبين العطيوي أنه اضطر لإغلاق مخبزه منذ 4 شهور بسبب هذه المشاكل، داعيا الحكومتين للنظر للجنوب باعتباره جزء

من أرض ليبيا يسكنه ليبيون، مبينا أن الجنوب ليس له علاقة بالصراع الدائر، ويعاني من الهجرة غير الشرعية ونقص الوقود والكهرباء، والسيول، ما يستوجب الالتفاف له وحل مشاكله .

