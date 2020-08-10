ليبيا الان

“ليبيا” على طاولة حوار روسية ألمانية

تم النشر منذُ 22 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، كريستوفر برغر، عن اهتمام بلاده الشديد بالحوار مع موسكو فيما يتعلق بالحد من التسلح.

وذكر برغر أن هناك مواضيع عدة ذات اهتمام مشترك بين البلدين تفرض استمرار الحوار بينهما، في مقدمتها الملف الليبي والصراع في أوكرانيا إضافة للحد من التسلح.

وأفاد بيان سابق للخارجية بقيام وزير الخارجية هايكو ماس بزيارة إلى موسكو وسان بطرسبورغ في 11 من هذا الشهر لعقد محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.

وأكدت الخارجية الروسية أن لافروف سيناقش مع ماس أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك في ليبيا وسوريا وأوكرانيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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