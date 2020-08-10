المصرف المركزي بالبيضاء يصدر تعليماته للمصارف بشأن التطورات الراهنة

وجه مصرف ليبيا المركزي منشورا للمصارف التجارية بشأن توجيهاته للتعامل مع الظروف الراهنة بسبب جائحة كورونا.

وجاء في المنشور تعديل توقيت ساعات الدوام الرسمي بحيث يصبح من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر، مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية المتمثلة في التباعد الاجتماعي والعمل بالحد الأدنى من الموظفين مع ضمان عدم تعطيل أو تأخير تقديم الخدمات المصرفية للزبائن، والعمل على إعداد خطط استمرارية العمل لتقديم الخدمات المالية إلى جانب توفير الدفع الإلكتروني أمام المتعاملين.

هذا كما أذن المصرف المركزي للمصارف بتعليق عمل الفروع بالمناطق التي تنتشر فيها الجائحة، وذلك بعد إخطاره والتشاور معه.

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