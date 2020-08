طبرق تسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا وحالة شفاء

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية طبرق، اليوم

الاثنين، سحب 12 عينة لفيروس كورونا، وأظهرت النتائج تسجيل 6 حالات إيجابية من هذه

العينات، منها 5 حالات جديدة وحالة مخالطة، و6 عينات سالبة.

وأضافت اللجنة في بيانها الرابع عشر عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه تم تسجيل حالة شفاء، ليصبح عدد حالات الشفاء حتى الآن تسع حالات.

وأوضحت اللجنة أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا

في طبرق حتى الآن 80 حالة.

