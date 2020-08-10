جهاز النهر الصناعي: إعادة التيار الكهربائي وشحن المحطة الرئيسية

أعلن جهاز النهر الصناعي إعادة التيار الكهربائي وشحن محطة الكهرباء الرئيسية التابعة للشركة العامة GAMRA 1 مؤكدة أن العمل يجري حالياً على شحن المحطة GAMRA 2 من قبل فنيي الشركة العامة للكهرباء.

وأكد جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة سهل الجفارة، أنه بدأ العمل على إعادة شحن الكهرباء للمحطات الفرعية بالحقلين (الشمالي، الجنوبي) وتشغيل عدد من الآبار بالحقلين فيما تنتظر الفرق حتى استكمال أعمال شحن المحطة GAMRA 2 واستقرار الجهد للبدء بإعادة شحن المحطات الفرعية بالحقلين الشرقي والغربي ليتم من بعد ذلك إعادة تشغيل الآبار وبدء أعمال ضخ المياه وتعبئة خطوط نقل المياه الرئيسية الممتدة على طول مساري المنظومة من الحقول جنوباً و حتى مناطق الاستهلاك شمالاً.

كان “الجهاز” أعلن أمس الأحد، عن قيام مجهولين بالاعتداء على أحد آبار الحقل الغربي، ما أدى إلى خروجه من الخدمة نهائياً بسبب حجم الاعتداء والتخريب الذي طاله.

وأكد جهاز النهر، في بيان له عبر صفحته بفيسبوك، أن الاعتداءات على حقول الآبار لا تزال مستمرة، حيث أبلغ فريق المراقبة بالحقول اليوم الأحد قيام مجهولين بالاعتداء على البئر (219) بالحقل الغربي.

وأضاف، أن الاعتداء على البئر نتج عنه خروجه عن الخدمة نهائياً بسبب حجم الاعتداء والتخريب الذي طاله.

ولفت إلى أن هذا الاعتداء يضاف إلى قائمة الاعتداءات التي وصل العدد الإجمالي بها إلى (149) بئرا، وذلك رغم المطالبات المستمرة للجهات المعنية بالدولة بضرورة توفير الحماية للحقول.

وعبر الجهاز عن أسفه لعدم استجابة الجهات المعنية للمطالبة بحماية الآبار، وعدم اتخاذ أي إجراءات فعلية على الأرض تحد من هذه الاعتداءات.

وشدد على أن تكرار استمرار هذه الاعتداءات ستعرقل جهود الأستمرار بعمليات التشغيل وتدفق المياه لمناطق الاستهلاك، مشيرا إلى أن ملف الاعتداءات، يعد الأكثر خطورة على الأمن المائي الوطني، لهذا بات ضرورة وطنية استراتيجية ملحة لا تحتمل أي تأخير أو تأجيل لأي إجراءات من شأنها وقف هذا العبث بالمشروع.