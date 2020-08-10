الدرسي: واشنطن ألقت بثقلها في الملف الليبي

بوابة إفريقيا الإخبارية/ سوزان الغيطاني |

10 August, 2020

أكد عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي أن الولايات المتحدة ألقت بثقلها في الملف الليبي ما أدى لتغيير المشهد.

وأكد الدرسي في مقابلة مع قناة الحدث تابعتها بوابة إفريقيا الإخبارية أن واشنطن ألقت بثقلها في الملف الليبي وذلك عبر فرض عقوبات على مهربي البشر مبينا أن واشنطن أدركت أن حكومة الوفاق مجرد مليشيات وأن القرار ليس بيد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج كما أن هناك تململ داخل المجلس الرئاسي من أداء السراج وتفرده بالرأي.

وأوضح الدرسي أن الولايات المتحدة أصبحت منزعجة من التطاول التركي في المنطقة كما تخشى من التدخل الروسي في ليبيا ولن تقبل به في المنطقة.

وأعرب الدرسي عن دعمه لكل من يريد مصلحة ليبيا والليبيين التي هي فوق كل اعتبار.