قالت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الاثنين،

إنه تم تغذية بعض المناطق، وجاري العمل على استكمال بناء الشبكة، وإعادة تشغيل

جميع وحدات التوليد، وتغذية كافة المناطق بالتيار الكهربائي خلال الساعات القليلة

القادمة.

