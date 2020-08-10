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“المريمي”: عيوب “الصخيرات” تكمن في سوء الأشخاص الموكل إليهم التنفيذ .. ومبادرة القاهرة تنهى الفوضى

تم النشر منذُ 22 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان الليبي، فتحي المريمي، أن مبادرة القاهرة تنهي الفوضى في ليبيا، لافتًا إلى أن عيوب اتفاق الصخيرات تكمن في سوء الأشخاص الذين أوكلت إليهم مهمة تنفيذ الاتفاق.

وقال “المريمي” في تصريحات نقلتها فضائية «الحدث»، اليوم الاثنين، إن رئيس البرلمان الليبي، المستشار عقيلة صالح، ناقش مع السفير الأمريكي لدى القاهرة، خلال زيارته إلى مصر، الأحد الماضي، تفاصيل مبادرته للحل في ليبيا، مؤكدًا على ضرورة التوزيع العادل للثروة، ومن جانبه أكد السفير الأمريكي على ضرورة الحل السلمي في ليبيا.

يُذكر أن المستشار عقيلة صالح، استأنف سلسلة لقاءات دولية وإقليمية في إطار المساعي الرامية لحل الأزمة الليبية، وذلك بزيارته للقاهرة يوم الأحد الماضي، في وقت بدأت فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ترجمة اقتراحها بإيجاد حلّ منزوع السلاح في سرت والجفرة، وإعادة فتح قطاع النفط الليبي بشفافية كاملة، وتسوية الأزمة بين الفرقاء الليبيين.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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