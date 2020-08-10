عيادة للعلاج والتأهيل النفسي ببنغازي تقع في المحظور القانوني والصحي

بعد ورود معلومات حول وجود مبنى سكني يستخدم كعيادة للعلاج النفسي في مدينة بنغازي، قامت اللجنة المشتركة بعضوية جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة وإدارة الخدمات الطبية التابعة لوزارة الصحة، بالتوجه للمكان المحدد، حيث تم تسجيل عدم وجود تصاريح أو أذون مزاولة من الجهات المختصة.

وكشف الجهاز عن وجود سلاسل حديدية تستخدم لربط المرضى، ناهيك عن انتشار الرطوبة وانعدام التهوية في المطبخ الخاص بالعيادة، إلى جانب وجود موظفين من غير الجنسية الليبية دون معرفة وظيفتهم.

وحسب الجهاز فقد تم استدعاء إدارة العيادة للتحقيق في قضية تعد فسادا صحيا وإداريا يجرم عليه القانون، وإحالة المعنيين بموجب تقرير إلى جهات الاختصاص للنظر في القضية.

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