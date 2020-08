أعلن جهاز النهر الصناعي العظيم منظومة الحساونة – سهل الجفارة،

عن إعادة التيار الكهربائي وشحن محطة الكهرباء الرئيسية التابعة للشركة العامة GAMRA

1، مؤكداً أن العمل

يجري حالياً على شحن المحطة GAMRA 2 من قبل فنيي الشركة العامة

للكهرباء.

وأوضح الجهاز، من خلال صفحته على “فيسبوك” أنه تم بدء

العمل على إعادة شحن الكهرباء للمحطات الفرعية بالحقلين الشمالي والجنوبي، وتشغيل عدد

من الآبار بالحقلين، فيما تنتظر باقي الفرق حتى استكمال أعمال شحن المحطة GAMRA 2 و استقرار الجهد للبدء بإعادة

شحن المحطات الفرعية بالحقلين الشرقي والغربي ليتم من بعد ذلك إعادة تشغيل الآبار وبدء

أعمال ضخ المياه وتعبئة خطوط نقل المياه الرئيسية الممتدة على طول مساري المنظومة من

الحقول جنوباً و حتى مناطق الاستهلاك شمالاً.

The post النهر الصناعي العظيم: إعادة التيار وشحن محطة الكهرباء الرئيسية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24