مفوضية اللاجئين: قرابة مليون و300 ألف ليبي يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية

كشفت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، عن عدد النازحين داخل

ليبيا، موضحة أنه تجاوز الـ 217 ألف شخص، في حين عاد نحو 278 ألفا و559 نازحا إلى ديارهم.

ولفتت المفوضية إلى أن قرابة مليون و300 ألف شخص يحتاجون

إلى المساعدة الإنسانية في ليبيا، مشيرة إلى أن مئات الآلاف من الناس في جميع أنحاء

البلاد يعيشون في ظروف غير آمنة.

وأوضحت المفوضية، أنه يوجد في ليبيا 43 ألفا، و113 لاجئا

وطالب لجوء مسجلين لديها، مؤكدة أن دعم النازحين واللاجئين هي أولوية قصوى بالنسبة

لها، مؤكدة أنها تعمل على توفير المأوى ومواد الإغاثة الأساسية والصدقات النقدية لهم.

