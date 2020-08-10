المسماري : القوات المسلحة تستهدف قاربا انتهك المنطقة العسكرية المحظورة وعلى متنه إرهابيين تابعين لمليشيات السراج

بنغازي 10 أغسطس 2020 (وال) – أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية اللواء أحمد المسماري أن القوات المسلحة استهدفت قاربا بعد خرقه المنطقة العسكرية المحظورة ليلة الأحد الموافق للتاسع من أغسطس 2020م، وكان على متنه حوالي عشرون عنصراً إرهابيين تابعين لمليشيات السراج مختلفة الجنسيات

المسماري أوضح في بيان على صفحته الرسمية على فيسبوك أن هذا الاستهداف جاء عقب دخوله منطقة الحظر وعدم استجابته لنداءات التحذير المتكررة، بعد ذلك تم استهدافه بواسطة وحدات الدفاع الساحلي التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، مما أدى إلى إصابته إصابة مباشرة، ليتبعها إطلاق عملية بحث وإنقاذ لمن كانوا على متن القارب ولم نصل إلى أي نتائج ايجابية حتى الآن.

حيث إن الأمواج رمت بحطام القارب قرب سواحل مدينة رأس الأنوف .

وكذلك ذكرت مصادر أن حكومة الوفاق أعلنت عن تسجيل من كان على القارب كمطلوبين عقب فرارهم باتجاه شرق البلاد على متن قارب قاموا بسرقته.

يشار إلى أن القوات المسلحة العربية الليبية كانت قد حذر ت في وقت سابق السفن والطائرات من مغبة الاقتراب من الحدود الليبية دون تنسيق مسبق مع الجهات المختصة. (وال – بنغازي)

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