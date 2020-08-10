وزارة المالية بالحكومة الليبية تناقش الميزانية العامة للدولة

عقدت وزارة المالية والتخطيط بالحكومة الليبية اليوم اجتماعها الأول بشأن إعداد تقديرات الميزانية العامة للعام 2020-2021، وذلك بمقر الوزارة في مدينة البيضاء.

وناقش الاجتماع الذي ترأسه وكيل الوزارة امراجع غيث، طرق ومعايير اعتماد الميزانية بمشاركة مراقبي الخدمات بالبلديات، حيث تعتبر هذه المرة الأولى التي تشارك فيها مراقبة الخدمات المالية بالبلديات في إعداد الميزانية التقديرية العامة للدولة.

هذا وخلص الاجتماع إلى تقسيم البلديات إلى 6 محطات، لمناقشة الميزانية كل في نطاق إشرافه.

وستقوم المحطات بإرسال كافة البيانات إلى اللجنة الرئيسية بغرض تجميعها في ديوان وزارة المالية.

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