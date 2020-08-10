اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا تشيد بدور الإعلام في رفع حالة الوعي لدى المواطن لمواجهة الجائحة

بنغازي 10 أغسطس 2020 (وال) – أشادت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا المشكلة بموجب قرار القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية رقم 127 لسنة 2020 ميلادي، برئاسة سيادة رئيس الأركان العامة الفريق عبدالرازق الناظوري، وعضوية معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، ومعالي وزير الصحة الدكتور سعد عقوب، اليوم الإثنين، بدور مختلف وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في رفع حالة الوعي لدى المواطن لمواجهة الجائحة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم في ديوان وزارة الداخلية في مدينة بنغازي مع عدد من رؤساء وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية، وذلك لتوضيح العديد من الملفات المتعلقة بعمل اللجنة، ومؤكدا استمرار الإجراءات التدابير الأخيرة التي اتخذتها اللجنة.

وقال سيادة رئيس الأركان العامة رئيس اللجنة الفريق عبدالرازق الناظوري، إن عدد من ابناء الشعب الليبي استهزأ بالجائحة، ولابد للإعلاميين من مد يد العون لزيادة وعي المواطن عبر وسائل الإعلام المختلفة.

وأوضح أن حملات ممنهجة تم شنها عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي بعضها ينفي وجود المرض، وبعضها الآخر يؤكد أن العودة بالعالقين هي السبب في استياء الوضع الوبائي، مؤكدا أن معظم الحالات التي تم تسجيلها كانت بسبب عدم التقيد بالتدابير الاحترازية والوقائية وعلى رأسها التباعد الاجتماعي.

واعتبر سيادة الفريق عبدالرازق الناظوري أن الإعلاميين قادة محاور مثلهم مثل المقاتلين في جبهات القتال، ولذلك لابد من تكثيف دورهم الإعلامي في توعية المواطن وتفنيد الشائعات، لتجنب زيادة الانتشار الوبائي.

بدوره، أكد معالي وزير الداخلية عضو اللجنة المستشار إبراهيم بوشناف أن وزارة الداخلية ستسهل عمل كافة الإعلاميين والصحفيين لأداء مهامهم المنوطة بهم، لافتا إلى أن جميع الاجراءات سيتم تسهيلها لأجل نقل الحقيقة.

إلى ذلك، أعلن معالي وزير الصحة عضو اللجنة الدكتور سعد عقوب إن تشديد إجراءات اللجنة وبث المخاوف المؤكدة جاء لأجل إلزام المواطنين بكافة الإجراءات المعلن عنها في مجابهة المرض، مشيرا إلى التباعد الاجتماعي الذي ارتفع معدله نتيجة لحالة الخوف التي أصابت المواطنين ووعيهم بسبب سرعة انتشار المرض وخطورته.

وطالب معالي الوزير، بتكثيف الحملات الإعلامية من خلال التركيز على المراكز الطبية، وذلك لتبيان حقيقة المرض لمن ينكره، وكذلك لتفنيد الشائعات لمن يحاول استغلال الجائحة في مآربه الشخصية.

وقال إن الوضع الوبائي في مناطق سيطرة الحكومة الليبية جيد، لافتا إلى تجاوز كبار في السن اجتازوا الأزمة رغم إصابتهم بالمرض وشفائهم منه.

واختتم رئيس اللجنة حديثه قائلا نؤكد على دعوتنا لبناء الدولة المدنية القائمة على الشفافية والصدق، من خلال إعلام رصين يوعي المواطن بخطورة المرحلة. (وال – بنغازي)

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