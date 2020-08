قالت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الاثنين، إن

إغلاق الموانئ النفطية في خليج سرت؛ هو السبب الرئيسي في زيادة عدد ساعات انقطاع

الكهرباء عن المنطقة الشرقية.

وأوضحت المؤسسة، في بيان لها عبر موقع التواصل

الاجتماعي “فيسبوك”، أنه بسبب الإقفال القسري للموانئ النفطية في خليج

سرت؛ فلقد شارفت جميع وحدات تخزين المكثفات على الامتلاء، ما تسبب في عدم إنتاج

المزيد من الغاز الطبيعي الذي يستخدم لتغذية محطات الكهرباء في المنطقة الشرقية،

والمصانع التي تعتمد على الغاز في تشغيل عملياتها.

وأشارت المؤسسة إلى أن إقفال الموانئ النفطية في

خليج سرت تسبب في فقد إنتاج 200 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي.

وتواجه المؤسسة الوطنية للنفط صعوبات مالية

خانقة بسبب استنزاف مخصصات استيراد المحروقات، لتعويض استهلاك محطات الكهرباء من

الغاز الطبيعي بالوقود السائل، لتغطية استهلاك السوق المحلي من المنتجات النفطية الأخرى.

The post الوطنية للنفط: خسائر الإغلاق وصلت إلى 200 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

