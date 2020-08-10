الحويج يحذر من خطر المرتزقة والإرهابيين في طرابلس على البحر المتوسط

وصف وزير الخارجية بالحكومة الليبية، عبد الهادي الحويج، المرتزقة والإرهابيين الموجودين في طرابلس بالقنابل الموقوتة، حيث حذر من انفجارها على الجانب الآخر من البحر المتوسط.

الحويج وفي تصريح للعين الإخبارية أشار إلى أن ليبيا تريد أن يكون البحر المتوسط فضاء للسلم، وليس بحرا لجلب المرتزقة والإرهاب من قبل النظام التركي، لافتا إلى أن هؤلاء المرتزقة لن يهددوا ليبيا فقط بل سينتقلون إلى دول الجوار، محذرا من تعرض أوروبا لخطرهم.

هذا ولفت الحويج إلى أن الأتراك يحاولون السيطرة على ثروات الليبيين، مؤكدا أن الجيش لن يسمح لهم ولا الشعب الليبي.

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