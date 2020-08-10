باشاغا: يكفي إهدارا للمال العام وسرقة لأرزاق الليبيين

أكد وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا أن توقيع بروتوكول عمل مع مصرف ليبيا المركزي في مجال مكافحة غسيل الأموال يعد خطوة مهمة على طريق طويل لمكافحة الفساد قائلا يكفي إهدارا للمال العام وسرقة لأرزاق الليبيين.

وأضاف باشاغا في تغريدة له بموقع “تويتر” أن هذه الخطوة ستلحقها “قريبا خطوات أخرى كبيرة وعملية” مضيفا “سيكون القادم مختلفاً تماماً عن الماضي”.

وأردف باشاغا “يكفي عبثاً بأرواح البشر، يكفي هدراً للمال العام، يكفي سرقة لأرزاق الليبيين”.

وقع باشاغا، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، اليوم الإثنين، اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الفساد وغسل الاموال وتمويل الارهاب، وذلك بحضور عدد من مدراء إدارات الوزارة والمصرف.

وكان مصرف ليبيا المركزي وافق في وقت سابق على التعاون مع شركة تدقيق مختصة لمراجعة وفحص وتدقيق كافة الحسابات لتطبيق مبدأ الشفافية.

من جهتها أبدت وزارة داخلية الوفاق، موافقتها للقيام بنفس الخطوة لمراجعة كافة حساباتها وعقودها.