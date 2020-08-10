استهداف قارب يحمل مرتزقة سوريين قبالة راس لانوف

دمرت القوات المسلحة زورقا على متنه مسلحون ومرتزقة سوريون موالون لـتركيا وحكومة الوفاق، بعد تجاوزهم منطقة الحظر البحري قبالة سواحل وسط البلاد.

وقالت مصادر صحفية إن القارب كان يحمل على متنه عشرين عنصرا من الإرهابيين السوريين، يتبعون مليشيات حكومة الوفاق.

واستهدف القارب عقب دخوله منطقة الحظر وعدم استجابته لنداءات التحذير، ليتم استهدافه بواسطة بطاريات الدفاع الساحلي التابع للجيش، ما تسبب في إعطاب القارب، ليتبع ذلك إطلاق عملية بحث وإنقاذ لمن كانوا على متنه والذين فروا منه بعد قصفه.

هذا ورمت الأمواج حطام القارب قرب سواحل مدينة رأس لانوف.

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