تفاقم الوضع الوبائي في ليبيا و ضعف كبير لنسب الشفاء

يشهد الوضع الوبائي في ليبيا”تفاقما” ملحوظا رغم ضعف عدد التحاليل المجراة حيث سجلت ليبيا أمس الأحد رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات التي بلغت 309 إصابة مؤكدة كحصيلة يومية حسب آخر إحصائيات المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

و بذلك يبلغ إجمالي الإصابات المسجلة 5541 إصابة مؤكدة منذ بداية تفشي الوباء بليبيا، كما تسجل وفيات كورونا ارتفاعا حيث بلغت 120 حالة وفاة. و شهد الوضع الوبائي بالبلاد ” انفجارا” و تفش “متسارع” بعد استقرار نسبي منذ بداية تفشي وباء كورونا المرتبط بالفيروس التاجي كوفيد 19 حول العالم.

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تعتبر نسبة الشفاء “ضعيفة” و بطيئة حيث سجلت ليبيا شفاء 710 حالة فقط من إجمالي 5541 إصابة أي بنسبة ضئيلة لم تتجاوز 12.86%، وهي النسبة الأضعف بين دول المغرب العربي، و تشهد هذه النسبة تراجعا ملحوظا منذ “الإنفجار الفجئي” للوضع الوبائي بليبيا حيث بلغت 26%في شهر يونيو ثم انخفضت مع بداية شهر يوليو إلى22%لتصل أواخر شهر يوليو إلى 20.47%لتسجل اليوم أضعف معدلاتها منذ بداية انتشار الوباء بالبلاد.

بعد تفشي الوباء في الجنوب الليبي و انتقالها شرقا هاهو اليوم يثير وضعا” مقلقا” بالمناطق الغربية،طرابلس وصبراتة وصرمان والزاوية ومصراتة وبني وليد وزليتن،حيث تسجل طرابلس 1537 إصابة أي بنسبة تقارب 30% من إجمالي الإصابات بالبلاد تليها مصراتة بـ 1381 إصابة أي بنسبة 28.45% من إجمالي الإصابات ليستحوذا معا على ما يفوق 58%من الإصابات بليبيا.

أكد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار” أن الوضع الوبائي في ليبيا مثلما يلاحظ الجميع في تفاقم، وخاصة في مدينتي طرابلس و مصراتة، وكذلك الجنوب، مشيرًا إلى أن هناك انتشارًا بمعظم المناطق بمدينة طرابلس وخاصة بلدية أبوسليم، وبلدية حي الأندلس، ومنطقة سوق الجمعة.” كما أوضح في تصريح إعلامي أن أن بلدية مصراتة أيضًا بها زيادة ملحوظة في أعداد الحالات، وأن هناك زيادة في الحالات التي تحتاج لعناية طبية سواء في طرابلس أو مصراتة.

;أضاف النجار، ” لم نصل إلى تحليل العدد المطلوب من العينات في قلب جائحة كبيرة مثل هذه، فمن المفترض أن نقوم بـ 10 آلاف اختبار في اليوم، فنحن نجري من 1000 إلى 1500 اختبار، والمختبرات التي تقوم بهذه العملية في حدود 8 مختبرات والتي هي تحت إشراف المركز الوطني لمكافحة الأمراض”.

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كما بين النجار، أن أعداد الإصابات تجاوزت 5000 والوفيات تجاوزت 100 حالة، مطالبًا بالتركيز الآن على مراكز العزل والعناية الفائقة التي هي مهمة لإنقاذ الأرواح، والتركيز أيضًا على التوعية المجتمعية وبرنامج التواصل الصحي مع الناس، بالإضافة إلى التركيز على فرق الرصد والتقصي التي من مهامها الاكتشاف المبكر للحالات وتتبع المخالطين وحجرهم وعزلهم حتى يتم إيقاف انتشار هذا المرض، حسب ما ورد بالصفحة الرسمية للمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

و في ختام تصريحه دعا النجار كافة الأطراف إلى التعاون للحد من خطرهذه الجائحة بقوله”من المفترض أن يكون هناك تعاون بين كل الجهات، وأن تكون هناك إدارة أزمة رشيدة تؤكد على صحة المجتمع حتى نقلل من هذا الانتشار الهائل للمرض قبل أن يفوت الأوان وقبل أن يكون هناك سريان عام بالمجتمع ويصبح إيقافه مستحيلاً مثلما حدث في عديد من الدول الأخرى”.

تعاني ليبيا من أزمات عديدة بسبب الحرب ومخلفاتها من دمار و تخريب لبنى تحتية كثيرة من أبرزها البنية التحتية الصحية التي حذرت من تداعيها و ضعف صمودها أمام الجائحة العالمية منظمات كثيرة محلية و عالمية، و هو مايجعل الوضع” المتفاقم” مقلقا و “خطيرا”.