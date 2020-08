السراج يعين أحد المنتمين للميليشيات المسلحة بطرابلس في السلك الدبلوماسي

أفادت مصادر إعلامية، بأن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج وقّع، أمس الأحد، قراراً بتعيين 150 شخصاً للعمل

بالسفارات، فيما تضمنت القائمة المدعو جمال البكشي، وهو أحد المُنتمين للميليشيات المسلحة

بطرابلس.

ووفق معلومات متداولة، فإن البكشي، الذي كان من بين الأفراد

المسؤولين عن حماية وزير المواصلات بحكومة الوفاق غير المعتمدة، تم تعيينه مندوباً

أمنياً في السفارة الليبية لدى إيران، لينضم بهذا القرار إلى السلك الدبلوماسي.

ولفتت المصادر إلى أن هذه التعيينات تأتي في وقت تواجه فيه

الجهات المسؤولة بحكومة الوفاق غير المعتمدة، انتقادات حادة بسبب الأعداد المُبالغ

فيها لموظفي البعثات الدبلوماسية في الخارج، والتي تثقل ميزانياتها، كاهل خزينة الدولة.

