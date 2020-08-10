«العليا لمكافحة وباء كورونا» بالحكومة الموقتة تشيد بدور الإعلام في رفع حالة وعي المواطن لمواجهة الجائحة

أشادت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، في الحكومة الموقتة، برئاسة رئيس الأركان الفريق عبدالرازق الناظوري، وعضوية وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، ووزير الصحة الدكتور سعد عقوب، اليوم الإثنين، بدور مختلف وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في رفع حالة الوعي لدى المواطن لمواجهة الجائحة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم في ديوان وزارة الداخلية، في بنغازي، مع عدد من رؤساء وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية، لتوضيح العديد من الملفات المتعلقة بعمل اللجنة.

وقال الناظوري، إن عدد من أبناء الشعب الليبي استهزأ بالجائحة، ولابد للإعلاميين من مد يد العون لزيادة وعي المواطن عبر وسائل الإعلام المختلفة، موضحا أن حملات ممنهجة تم شنها عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي بعضها ينفي وجود المرض، وبعضها الآخر يؤكد أن العودة بالعالقين هي السبب في استياء الوضع الوبائي، مؤكدا أن معظم الحالات التي تم تسجيلها كانت بسبب عدم التقيد بالتدابير الاحترازية والوقائية وعلى رأسها التباعد الاجتماعي.

واعتبر الناظوري أن الإعلاميين قادة محاور مثلهم مثل المقاتلين في جبهات القتال، ولذلك لابد من تكثيف دورهم الإعلامي في توعية المواطن وتفنيد الشائعات، لتجنب زيادة الانتشار الوبائي.

من جانبه أكد بوشناف أن وزارة الداخلية ستسهل عمل كافة الإعلاميين والصحفيين لأداء مهامهم المنوطة بهم، لافتا إلى أن جميع الاجراءات سيتم تسهيلها لأجل نقل الحقيقة.

فيما أعلن عقوب أن تشديد إجراءات اللجنة وبث المخاوف المؤكدة جاء لأجل إلزام المواطنين بكافة الإجراءات المعلن عنها في مجابهة المرض، مشيرا إلى التباعد الاجتماعي الذي ارتفع معدله نتيجة لحالة الخوف التي أصابت المواطنين ووعيهم بسبب سرعة انتشار المرض وخطورته.

وطالب بتكثيف الحملات الإعلامية من خلال التركيز على المراكز الطبية، لتبيان حقيقة المرض لمن ينكره، وكذلك لتفنيد الشائعات لمن يحاول استغلال الجائحة في مآربه الشخصية، مضيفا أن الوضع الوبائي في مناطق سيطرة الحكومة الليبية جيد، لافتا إلى أن كبار في السن اجتازوا الأزمة رغم إصابتهم بالمرض وشفائهم منه.

واختتم رئيس اللجنة حديثه قائلا «نؤكد على دعوتنا لبناء الدولة المدنية القائمة على الشفافية والصدق، من خلال إعلام رصين يوعي المواطن بخطورة المرحلة».

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