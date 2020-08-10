رئيس بلدية سرت يبحث سير العمل بمركز الحرس البلدي

في إطار متابعة بلدية سرت لنشاط جهاز الحرس البلدي وتذليل المعوقات التي تواجهه، بحث رئيس المجلس التسييري سالم عامر اليوم مع رئيس مركز الحرس البلدي سرت المقدم عيسى أسويسي، سير العمل بالمركز وفقا للمهام والاختصاصات المكلفين بها، وذلك بحضور عدد من أعضاء المركز.

وحسب المكتب الإعلامي للبلدية فقد اطلع رئيس المجلس على نتائج الدوريات لعدد من المحال والأسواق العامة والمخابز ومحلات بيع اللحوم وسوق بيع الخضراوات، إلى جانب متابعة ملف حظر فتح المحال التجارية وغيرها بعد الساعة الثانية عشرة.

وأكد عامر على ضرورة متابعة المخالفين للوائح، والتشديد على مراقبة كافة الأنشطة، بما فيها المخابز العاملة بسرت.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا