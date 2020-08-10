مخالفات بالجملة بعيادة في بنغازي.. سلاسل حديدية وزنزانات

أعلن جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة في بنغازي، ضبط مخالفات قانونية وصحية في عيادة للعلاج والتأهيل النفسي، بالمدينة.

وبيّن الجهاز في بيان، أنه وبعد ورود معلومات حول وجود مبنى سكني يُستخدم كعيادة للعلاج النفسي، قامت اللجنة المُشتركة بعضوية الجهاز وإدارة الخدمات الطبية التابعة لوزارة الصحة على الفور بالتوجه للمكان.

ووفق الجهاز، فإنه وأثناء التفتيش تم تسجيل عدد كبير من المُخالفات يتصدرها عدم وجود أي تصاريح أو إذن مُزاولة من الجهات المُختصة، وإنشاء العيادة داخل حي سكني بشكل مخالف، كما أن غُرف النزلاء غير صحية وهي “أشبه بزنزانات”.

وذكر الجهاز أن المفتشين عثروا على سلاسل حديدية تُستخدم لربط المرضى وهذا يفاقم حالتهم النفسية، كما تم رصد انتشار الرطوبة والروائح الكريهة وانعدام التهوية في المطبخ، كما تبين وجود موظفين من جنسية غير ليبية دون معرفة طبيعة وظيفتهم داخل العيادة، وآخرين يتضح عليهم عدم درايتهم أو علاقتهم بهذا العمل.

وأكد جهاز مكافحة الظواهر السلبية استدعاء إدارة العيادة للتحقيق وإحالتهم بموجب تقرير إلى جهات الاختصاص، معتبرا أن القضية “فساد صحي وإداري يُجرم عليه القانون”.

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