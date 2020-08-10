الأربد : أمريكا قادرة على حسم ملف ليبيا إذا ضغطت أكثر على “الأطراف المتنازعة”

ليبيا – رأى رئيس مجلس إدارة جمعيّة الصداقة الليبيّة الأميركيّة في طرابلس ومسؤول سابق بوزارة خارجيّة الوفاق أحمد الأربد أنّ الملفّ الليبي كان دائمًا حاضرًا في اهتمامات الولايات المتّحدة وإن لم يشكّل أولوية في بعض الأوقات.

الأربد وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنيّة اليوم الإثنين قال إن تصاعد التوتّر العسكريّ الذي أذكاه تدخّل دول عدة، دفع الولايات المتّحدة إلى إعادة النظر في سياستها وسرعة التحرّك بشكل مباشر انطلاقًا من أسباب عدة، في مقدمتها التخوّف من وجود قواعد عسكريّة لدول أجنبيّة في ليبيا بشكل دائم، مما سيؤدي إلى سيطرة هذه الدول على الموارد النفطيّة لليبيا، وهي الآن تحاول إيجاد حل توافقيّ بين مختلف الأطراف دون أن تدفعها مساعيها إلى الدخول في مواجهات مع أيّ طرف.

وأشار إلى أنّ الولايات المتّحدة قادرة على حسم الملف الليبيّ إذا مارست ضغوطًا أكبر على الأطراف الليبية المتنازعة، وتوجهت لإيجاد شخصيات توافقيّة تخرج البلد من أزمته، خاصّة إذا استطاعت دعم الأصوات الليبيّة المهمشة ومساعدتها في إسماع صوتها للمجتمع الدوليّ، مشدّدًا على أنّ ذلك قد يكون بداية الحل الفعليّ لنزع فتيل الحرب القابلة للاشتعال في أي لحظة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية