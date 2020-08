قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في تصريحات

صحفية، اليوم الاثنين، إن تركيا عاجزة عن دخول مدينة سرت، مضيفا أنها تعرف أنها

تخوض حربا خاسرة في ليبيا.

