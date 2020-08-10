ليبيا الان

كتيبة بادي : الشمس والرمال والقذورات تأكل المقاتلين يوميًا غرب سرت والمتضررة مصراتة

تم النشر منذُ 19 ساعة
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – انتقدت كتيبة ” الحركة – 36 “ التابعة مباشرة لآمر لواء الصمود صلاح بادي تعطل الجبهة في شرق مصراتة والجفرة مشيرة إلى أن الشمس والرمال والقذورات تأكل المقاتلين يوميًا دون نتيجة .

وقالت الكتيبة عبر صفحتها الرسمية في منشور تابعته المرصد أن أكثر هؤلاء الشباب  تركوا  اعمالهم ومشاغلهم وأبنائهم خلفهم دون كهرباء أو ماء ولا سيولة  , مع تفشي فيروس كورونا الذي يعاني الليبيين  ” اوسخ ظروفه ” وفقًا للكتيبة .

وأضافت : ”  يريدونكم أن تملوا وتعودوا وتتركوها لهم للمساومة بها كيف ما أرادوا  ” ولم توضح الكتيبة لمن كانت توجه خطابها وتابعت ”  صحيح أنتم منفردين ولكن نتركها لكم ومن الضروري ان نسيطر على الوضع ” .

ودعت الكتيبة المقاتلين للتكاتف وعدم التفريط  في الجبهة لأن المتضرر الاكبر منها وفق قولها ستكون مصراتة وختمت : ” اعتمدوا على انفسكم بعد الله لا علي أحد آخر مع احترامنا لبعض الاخوة الذين جاؤوا فزعة بشكل شخصي من المناطق والمدن الاخرى ” .

المرصد – متابعات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • ياحمار انتم زبالة ونفايات ارهابية جبانة منذ ان حدد الاسد سيسى قاهر الاخوان خط احمر ولاكلب منكم اقترب منه لانه يعرف انه خط حرق امثالكم من القمامة وتحرير مصراته بعدها بسهولة والاتراك الجبناء يعرفون فضيحة الجيش العثمانى وهزائمه مرتين امام الجيش المصرى وغير مستعد للهلاك ثالث مرة

    رد

  • انتظروا ساعة الصفر فى يوم 13/13 الساعة 25 ساحة الحسم والنصر اليوم الذى وعد فيه اردوغان بالعودة الى القصر راكب خروف ابيض وعلى راسه سحابة بيضاء يااغبياء

    رد