الدرسي: واشنطن أدركت أن الوفاق مجرد ميليشيات

قال عضو مجلس النواب، إبراهيم الدرسي، إن الولايات المتحدة

الأمريكية، أدركت أن حكومة الوفاق غير المعتمدة، مجرد مليشيات وأن القرار ليس بيد رئيس

المجلس الرئاسي فائز السراج، كما أن هناك تململ داخل المجلس من أداء السراج وتفرده

بالرأي.

وأكد الدرسي، أن واشنطن ألقت بثقلها في الملف الليبي ما أدى

لتغيير المشهد، وذلك عبر فرض عقوبات على مهربي البشر، موضحاً أن الولايات المتحدة

الأمريكية أصبحت منزعجة من التطاول التركي في المنطقة.

