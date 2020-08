أوحيدة: الأطراف الخارجية هي المتحكمة في المشهد الراهن في البلاد

اعتبر عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، أن الأطراف الخارجية

هي المتحكمة في المشهد الراهن في البلاد، مؤكداً عدم التوصل إلى توافق بين هذه الأطراف

يحقق مصالح بعضها ويحفظ ماء وجه بعضها الآخر.

ورآى أوحيدة، أنه ستكون هناك جولة جديدة من الحرب حال فشلت تلك

المفاوضات التي تجري خلف الكواليس حاليًا بين الدول المعنية بالملف الليبي، أو ربما

يبقى الوضع على ما هو عليه لا حرب ولا سلم، موضحاً أنه منذ إعلان مصر، محور سرت – الجفرة

خطاً أحمراً، لاحظ الجميع أن الاشتباكات المسلحة تراجعت وأن صفحة جديدة فُتِحت هي خليط

من الحرب الباردة ولعبة عض الأصابع، وفق تعبيره.

وكشف أوحيدة، عن أن المناورات السياسية للوصول إلى حل سياسي

قد بدأت، رغم أن الإرادة والحكمة الليبية غائبة عن المشهد، مشدداً على أنه رغم الاتفاق على أن تكون سرت خالية

من طرفي الصراع، إلا أن هناك خلافاً قائماً على طبيعة السلطة التنفيذية التي ستدير

هذه المنطقة.

