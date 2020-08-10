السفارة الأمريكية تكشف فحوى لقاء نورلاند بعقيلة صالح

علقت السفارة الامريكية في ليبيا على زيارة السفير نورلاند إلى القاهرة للقاء مسؤولين ليبيين.

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وقالت السفارة في بيان صادر عنه اليوم الاثنين إن السفير التقى برئيس مجلس النواب عقيلة صالح للتعرّف على جهود مجلس النواب للترويج لحلّ منزوع السلاح في سرت والجفرة، وتمكين المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف عملها الحيوي مع ضمان إدارة عائدات النفط والغاز بشفافية،.

وأضافت السفارة أن اللقاء ناقش أيضا تحسين الحوكمة بما يؤدّي إلى انتخابات موثوقة وسلمية.

وأكد البيان أن السفير نورلاند أعرب عن دعمه لتطلعات رئيس مجلس النواب وتطلعات جميع العناصر الليبية المسؤولة، لحلّ ليبي لإنهاء الصراع وضمان مستقبل مستقر ومزدهر للشعب الليبي.