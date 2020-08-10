ليبيا الان

واشنطن تدعم «تطلعات عقيلة صالح لحل ليبي ينهي الصراع»

تم النشر منذُ 20 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعرب السفير الأميركي ريتشارد نورلاند، عن دعمه لـ«تطلعات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وجميع العناصر الليبية المسؤولة، لحلّ ليبي لإنهاء الصراع وضمان مستقبل مستقر ومزدهر للشعب الليبي».

جاء ذلك خلال لقاء جمع نورلاند وصالح في القاهرة، بعدما سافر السفير الأميركي بعد المناقشات الأخيرة حول ليبيا بين الرئيس دونالد ترامب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وكذلك  بين وزيرا الخارجية الأميركي مايك بومبيو والمصري سامح شكري، للتشاور مع كبار المسؤولين المصريين حول خطوات تحقيق وقف دائم لإطلاق النار وتحقيق انسحاب كامل للقوات الأجنبية والمرتزقة، ودعم الحوار السياسي الذي تيسره الأمم المتحدة.

مجلس النواب: العقوري بحث مع نورلاند وكوريا ترتيبات إقامة منطقة منزوعة السلاح

وبحسب بيان للسفارة الأميركية، رحّب نورلاند مع «شركائنا المصريين» بالزخم الناتج عن إعلان القاهرة في 6 يونيو، مشدّدا على دعم الولايات المتحدة لجميع القادة الليبيين الذين يتحلّون بروح المسؤولية والساعين إلى حلّ سلمي للصراع من شأنه أن يعيد لليبيا سيادتها ويعزّز الإصلاحات الاقتصادية ويمنع المزيد من التصعيد الخارجي.

وبحث نورلاند وصالح جهود مجلس النواب للترويج لـ«حلّ منزوع السلاح في سرت والجفرة»، وتمكين المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف عملها الحيوي مع ضمان إدارة عائدات النفط والغاز بشفافية، وتحسين الحوكمة بما يؤدّي إلى انتخابات موثوقة وسلمية.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • .حل المشكلة بسيط لو امريكا جادة فى تنفيذ مبادرة عقيلة صالح بعقد اجتماع لرؤساء البلديات الفعليين حاليا لكل اقليم فى عاصمة الاقليم برقة فى بنغازى وفزان فى سبها وطرابلس فى طرابلس تحت اشراف دولى لاختيار ممثل عن كل اقليم يكون احدهم رئيسا لمدة ستة اشهر والاثنين نواب وبالقرعة ويتولى كل رئيس اقليم الاشراف مع رؤساء البلديات على توزيع عائدات النفط بصورة عادلة واختيار رئيس جديد لمؤسسة النفط ورئيس جديد للمصرف المركزى مع مراجعة حسابات السابقين وبعد فترة انتقالية سنة ونصف يتم فيها اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وتوحيد المؤسسة العسكرية وتعمل مؤسسات الدولة من سرت تحت اشراف دولى يضمن لها الحياد

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  • رايت بنفسك ياحاج نورلاند الاستقرار فى مصر والامن والامان فهل تعرف انه فى السنة السوداء لمرسى تمت سرقة شنطة زوجتى فى عز الظهر ومن امام منزلى فذهبت لقسم الشرطة فقال رئيس المباحث انه يتمنى القبض على هذه العصابة لانعا سرقت شنطة زوجته ثم استشهد هذا الضابط فى انفجار مديرية الامن بعد التخلص من مرسى

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