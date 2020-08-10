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دعم أمريكي لرئيس مجلس النواب لحل الأزمة في ليبيا

تم النشر منذُ 20 ساعة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

قالت السفارة الأمريكية، إن سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، التقى مع رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، خلال زيارة إلى القاهرة.

ونقلت السفارة، في بيان، عن السفير نورلاند دعمه لتطلعات رئيس مجلس النواب وتطلعات جميع العناصر الليبية المسؤولة، لحلّ ليبي لإنهاء الصراع وضمان مستقبل مستقر ومزدهر للشعب الليبي.  

وذكرت السفار، أن لقاء السفير برئيس مجلس النواب جاء للتعرّف على جهود مجلس النواب للترويج لحلّ منزوع السلاح في سرت والجفرة، وتمكين المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف عملها الحيوي مع ضمان إدارة عائدات النفط والغاز بشفافية، وتحسين الحوكمة بما يؤدّي إلى انتخابات موثوقة وسلمية.

وأفادت أن السفير نورلاند، وعقب المناقشات الأخيرة حول ليبيا بين الرئيس ترامب والرئيس السيسي وكذلك بين وزير الخارجية بومبيو ووزير الخارجية شكري، سافر إلى القاهرة للتشاور مع كبار المسؤولين المصريين حول خطوات تحقيق وقف دائم لإطلاق النار وتحقيق انسحاب كامل للقوات الأجنبية والمرتزقة، ودعم الحوار السياسي الذي تيسره الأمم المتحدة.

ونقلت السفارة، ترحيب نورلاند مع الشركاء المصريين بالزخم الناتج عن إعلان القاهرة في 6 يونيو، وشدّد على دعم الولايات المتحدة لجميع القادة الليبيين الذين يتحلّون بروح المسؤولية والساعين إلى حلّ سلمي للصراع من شأنه أن يعيد ليبيا سيادتها ويعزّز الإصلاحات الاقتصادية ويمنع المزيد من التصعيد الخارجي.

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  • باهى .حل المشكلة بسيط لو امريكا جادة فى تنفيذ مبادرة عقيلة صالح بعقد اجتماع لرؤساء البلديات الفعليين حاليا لكل اقليم فى عاصمة الاقليم برقة فى بنغازى وفزان فى سبها وطرابلس فى طرابلس تحت اشراف دولى لاختيار ممثل عن كل اقليم يكون احدهم رئيسا لمدة ستة اشهر والاثنين نواب وبالقرعة ويتولى كل رئيس اقليم الاشراف مع رؤساء البلديات على توزيع عائدات النفط بصورة عادلة واختيار رئيس جديد لمؤسسة النفط ورئيس جديد للمصرف المركزى مع مراجعة حسابات السابقين وبعد فترة انتقالية سنة ونصف يتم فيها اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وتوحيد المؤسسة العسكرية وتعمل مؤسسات الدولة من سرت تحت اشراف دولى يضمن لها الحياد

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