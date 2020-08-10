وصول شحنة مشغلات استخلاص الحمض النووي لفيروس كورونا إلى مطار معيتيقة

وصلت مساء اليوم الإثنين، شحنة ثانية من الإمدادات الطبية المتعلّقة بالتأهب والاستجابة لفيروس «كورونا المسّتجد»، إلى مطار «معيتيقة الدولي» .

وتتضمن الشحنه القادمة على متن طائرة جهاز الإسعاف الطائر «سيسنا سايتيشن-cessna citation 560xl» عبر مطار اسطنبول الدولي، كميات من مشغلات استخلاص الحمض النووي لفيروس كورونا المستجد.

وصول شحنة «تحصينات أطفال» و«مشتقات الدم» إلى مخازن جهاز «الإمداد الطبي»

وذكر مدير مكتب الوكيل العام محمود بن محمود، أنه سيجري تسليم الشحنة كاملة إلى المختبر المرجعي بمدينة مصراتة، لرفع إجراءات التقصي وزيادة عدد الفحوصات اليومية بالمدينة.

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