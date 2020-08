أكدت بلدية زليتن، أن المياه ستصل في الساعات القادمة إذا استمرت عملية التشغيل دون أي مشاكل فنية.

وأوضحت البلدية إنه تم فتح الصمام من جديد، وأن سبب عدم وصول المياه إليها في الموعد المعلن عنه، يعود إلى مشاكل فنية حدثت أثناء التشغيل في صمامات التدفق، الأمر الذي تطلب قفل الصمام الشرقي لإتمام عمليات الصيانة.

The post زليتن: عودة المياه إلى البلدية خلال الساعات المقبلة بعد مشاكل في صمامات التدفق appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24