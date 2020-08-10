ليبيا الان

صالح: تركيا تعرف أنها خاسرة في ليبيا

تم النشر منذُ 20 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح الذي يزور القاهرة حاليا أن تركيا تعلم أنها تخوض حربا خاسرة في ليبيا.

وقال صالح إن تركيا عاجزة عن دخول مدينة سرت، مشددا على رفض أي وجود لتركيا في المعادلة السياسية الليبية.

وعن حكومة الوفاق التي تدعمها تركيا، قال صالح إن البرلمان الليبي لا يعترف بحكومة الوفاق ويرفض التفاوض معها، مشيرا إلى أنها لم تنفذ أي بند في اتفاق الصخيرات.

وعن حل الأزمة الليبية، قال صالح: “اقترحنا أن تكون سرت مقرا للسلطة الموحدة لحين الانتخابات”، مؤكدا أن لا أحد يريد الحرب في ليبيا.

ورهن صالح في تصريحات لقناة “العربية” إرسال عوائد النفط إلى البنك المركزي الليبي بتشكيل سلطة جديدة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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