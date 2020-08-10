«اليونان» تدعو البحارة لتجاهل الإخطار التركي: نشاط غير قانوني 

طالبت اليونان البحارة بتجاهل الإخطار التركي لكونه “نشاطًا غير مصرح به وغير قانوني في الجرف القاري اليوناني”، بحسب صحيفة «جريك سيتي تايمز» اليونانية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن اليونان أعلنت عن إخطارها عبر محطة هيراكليون التابعة للخدمات الهيدروغرافية التابعة للبحرية. وردت أثينا على إعلان أنقرة الاستفزازي عن مسح زلزالي جنوب كاستيلوريزو بإعلانها عن مسحها الخاص.

ولفت الإخطار اليوناني إلى أن “المنطقة التي يتم التنقيب فيها تشير إلى نشاط غير قانوني، وفي الواقع هي منطقة تغطي الجرف القاري اليوناني”، كما دعت البحارة إلى “تجاهل إخطار تركيا”.

وفي تمام الساعة 12 ظهرًا؛ عقدت القيادة اليونانية اجتماعًا استثنائيًا، وشارك وزير الخارجية نيكوس ديندياس، ووزير الدفاع نيكولاوس باناجيوتوبولوس، ورئيس أركان الجيش اليوناني كونستانتينوس فلوروس، في المجلس الحكومي للأمن القومي مع رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وعلق الجيش اليوناني في غضون ذلك، جميع الإجازات للأفراد العسكريين، مع استثناء الإجازة المرضية وإجازة الأمومة (للنساء) وإجازة الوالدين (للرجال)، كما طمأن الجنرال فلوروس، اليونانيين، بأن «كل شيء على ما يرام» مما يشير إلى أن الجيش اليوناني لديه ثقة كاملة في التعامل مع العدوان التركي.