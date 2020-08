أصدرت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، بياناً لتوضيح أسباب

زيارة السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند إلى القاهرة.

وأوضحت السفارة، أن زيارة نورلاند تأتي في إطار مهتمه

الأساسية بشأن التشاور مع كبار المسؤولين المصريين حول خطوات تحقيق وقف دائم لإطلاق

النار وتحقيق انسحاب كامل للقوات الأجنبية والمرتزقة، ودعم الحوار السياسي الذي تيسره

الأمم المتحدة.

وأوضحت السفارة أن نورلاند التقى برئيس مجلس النواب عقيلة

صالح للتعرّف على جهود المجلس للترويج لحلّ منزوع السلاح في سرت والجفرة، وتمكين المؤسسة

الوطنية للنفط من استئناف عملها الحيوي مع ضمان إدارة عائدات النفط والغاز بشفافية،

وتحسين الحوكمة بما يؤدّي إلى انتخابات موثوقة وسلمية.

The post السفارة الأمريكية: نورلاند بالقاهرة لبحث تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24