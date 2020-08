اليونان تطالب جميع البحارة بتجاهل الإخطار التركي بإجراء أنقرة مسحا زلزاليا شرق المتوسط

أفادت

صحيفة “جريك سيتي تايمز” اليونانية، بمطالبة اليونان، جميع البحارة بتجاهل

الإخطار التركي لكونه نشاطًاً غير مصرح به وغير قانوني في الجرف القاري اليوناني.

ولفتت

الصحيفة إلى أن أثينا ردت على إعلان أنقرة الاستفزازي عن مسح زلزالي جنوب كاستيلوريزو،

بإعلانها عن مسحها الخاص، موضحة أن الإخطار اليوناني لفت إلى أن المنطقة التي يتم التنقيب

فيها تشير إلى نشاط غير قانوني، وفي الواقع هي منطقة تغطي الجرف القاري اليوناني.

يشار إلى أنه كانت القوات البحرية التركية، أصدرت إخطارا

ملاحيًا جاء فيه أن السفينة التركية “أوروتش رئيس” ستجري مسحا زلزاليا شرق

البحر الأبيض المتوسط خلال الأسبوعين المقبلين، في منطقة تقع داخل الاتفاق المصري-اليوناني

الأخير.

