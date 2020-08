لجنة مجابهة جائحة كورونا مصراتة تعلن سحب 387 عينة للفحص

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية

مصراتة اليوم الثلاثاء أنها سحبت 387 عينة للفحص وأحالتها للمختبر المرجعي لصحة

المجتمع بفرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض مصراتة.

وأوضحت اللجنة أنه

تم سحب 360 عينة من داخل مقر فريق الرصد والتقصي، و 2 من داخل الحجر المنزلي

والمراكز الطبية.

وأضافت أنه تم

إحالة 6 حالات للفحص من داخل مراكز العزل ببلدية مصراتة، فيما غادرت 4 حالات هذه

المراكز.

وبينت اللجنة أن

37 حالة متواجدة حاليا داخل مراكز العزل ببلدية مصراتة فيما لفتت اللجنة إلى وفاة

حالتين مسجلتين لديها بالفيروس.

